西貢傲瀧再錄撻訂　兩名花園複式買家棄購　各被殺訂492萬及816萬

有「明星屋苑」之稱、新世界（0017）旗下已屆現樓的西貢清水灣傲瀧，新近錄兩伙特色戶撻訂個案，兩名買家各被殺訂492.1萬元及816.51萬元。



錄兩宗撻大訂 花園複式戶買家被殺訂近五球

據成交紀錄冊顯示，是次撻訂單位為B座Garden Duplex 1室花園複式戶及F座Garden Duplex 1室花園複式戶。

當中F座Garden Duplex 1室花園複式戶，實用面積2,357平方呎，連498平方呎花園，屬四房間隔，於2019年10月以4,921萬元沽出，當時買家採董事長1440付款，成交期長達4年。惟單位其後於2026年6月初終止交易，原買家撻大訂棄購，當時買家遭殺訂10%涉約492.1萬元。

西貢清水灣傲瀧。(資料圖片)

B座花園複式戶買家殺訂逾八球

另外，B座Garden Duplex 1室花園複式戶，實用面積3219平方呎，連630平方呎花園，屬四房間隔，於2020年5月以8,165.1萬元沽出，當時買家需要在2024年4月16日前完成交易。惟單位其後於2026年6月初終止交易，原買家撻大訂棄購，當時買家遭殺訂10%涉約816.51萬元。

西貢清水灣傲瀧。

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