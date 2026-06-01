路政署40周年｜署長：全力推展北都基建　陳美寶：建八縱八橫運輸

路政署今（6月1日）舉行成立40周年慶祝典禮，運輸及物流局局長陳美寶致辭時表示，路政署透過推展港深西部鐵路、北環線、青龍大橋及北都公路等策略性項目，構建「八縱八橫」的道路及鐵路網絡大布局，全面打通香港未來發展命脈，深化與大灣區的互聯互通，用今天的規劃成就香港的長遠發展。



路政署今（6月1日）舉行成立40周年慶祝典禮。圖示財政司司長陳茂波（中）、財政司副司長黃偉綸（左二）、運輸及物流局局長陳美寶（右二）、運輸及物流局常任秘書長丘卓恒（左一）以及路政署署長邱國鼎（右一）在慶祝典禮上合照。（政府新聞處圖片）

路政署舉辦「美好生活．心繫市民」巡迴展覽

路政署為慶祝成立40周年，由5月底至7月中旬在全港多個地點舉辦「美好生活．心繫市民」巡迴展覽。展覽回顧路政署成立至今在完善道路網絡、維修護養，以及全力推進鐵路發展等方面的豐碩成果與未來前瞻，又展出舊街名牌及特色渠蓋等展品，並設有互動遊戲，歡迎市民參觀。

逾300人出席慶祝典禮，包括中聯辦代表、行政會議成員、超過30個立法會議員、政策局及部門首長和建築業界領袖等嘉賓

財政司司長陳茂波在慶祝典禮上致辭。（政府新聞處圖片）

陳茂波：基建發展要提質增效 必須以科技賦能

財政司司長陳茂波主持典禮時表示，基建發展要提質增效，必須以科技賦能，不斷提升工程設計、施工和維護的水平，期望路政署與各工務部門繼續積極探索使用更多內地的優質標準與技術，在提升工程質量的同時，也讓香港成為國標與世界標準和規則銜接的「超級聯繫人」與「超級增值人」。

運輸及物流局局長陳美寶在慶祝典禮上致辭。（政府新聞處圖片）

陳美寶：期望路政署同事更積極融入國家發展大局

陳美寶致辭時表示，從早期的東區走廊，到後來的青馬大橋、東涌線、機場快線和昂船洲大橋等，以至近年落成的東鐵線過海段及中九龍繞道（油麻地段）等，以及制定《香港鐵路標準》，都體現了幾代路政署同事與業界夥伴精益求精的專業精神。她期望路政署同事繼續秉持政策創新與技術創新的雙創新思維，更積極融入國家發展大局。

路政署署長邱國鼎在慶祝典禮上致辭。（政府新聞處圖片）

署長邱國鼎：將全力推展北部都會區主要道路及鐵路基建

路政署署長邱國鼎在典禮上指，部門已準備就緒，將全力推展北部都會區的主要道路及鐵路基建，包括北都公路、十一號幹線、青龍大橋、北環線及港深西部鐵路，為香港打開全新發展空間。同時，亦會繼續做好道路維護及地區工程，守護市民安全出行。

廣深港高速鐡路香港段於2018年通車，將香港融入至目前世界上最大規模的國家高鐡網絡。（政府新聞處圖片）

路政署推展的其中一項重要交通運輸基建青馬大橋。青馬大橋於1997年通車，主跨長1 377米，是全球最長跨度全面使用中的道路及鐵路兩用懸索橋，至今仍是香港的世界級地標。（政府新聞處圖片）

路政署推展的其中一項重要交通運輸基建港珠澳大橋香港連接路。港珠澳大橋香港連接路為雙程三線行車道，於2018年通車，連接香港口岸及位於香港特別行政區與廣東省邊界的港珠澳大橋主橋東端。（政府新聞處圖片）