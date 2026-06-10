收租大計失敗！業主心淡劈價52萬　終498萬明賺實蝕沽映灣園兩房

住宅租金屢創新高，惟市場出現一宗逆市成交。東涌映灣園有兩房業主去年買入單位後，一心打算收租，惟因以「進取價」叫價放租及農曆新年後區內租金開始持續回落，終心淡轉賣，在劈價52萬元後以498萬沽貨，8個月單位帳面升2%，惟扣使費料明賺實蝕離場。



收租大計失敗心淡 映灣園兩房498萬沽

中原地產分行副分區營業經理曹嘉華表示，是次成交為東涌映灣園2座低層C室成交，實用面積495平方呎，兩房間隔，向東南，單位附帶企理裝修。

東涌映灣園。（資料圖片）

單位放租無人問津 心淡轉賣劈價52萬

原業主在去年入市，因見當時區內租金表現理想，在今年1月以「進取價」叫價放租，惟農曆新年後區內租金持續回落，加上放租多時一直未能租出，於是心態轉淡，在5月決定以550萬元改為放售。

不過單位無人問津，再減至520萬元求售，最終累沽52萬元以498萬元沽出，呎價10,061元。至於，新買家為外籍客，因鍾情單位裝修企理，有感供平過租，遂決定轉租為買。

8個月僅帳升2% 料終明賺實蝕

據知，原業主在2025年10月以488萬元購入單位，持貨至今約8個月，是次轉手帳面獲利10萬元，單位期內升值2%，惟如計入市時的使費及代理佣金，料終明賺實蝕收場。

東涌映灣園。（資料圖片）

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