中環威靈頓街地舖2380萬沽 原業主持貨16年蝕770萬
撰文：林卓瑩
出版：更新：
核心區舖位市場錄得蝕讓成交。中環威靈頓街一個地下連入則閣樓，市傳以2,380萬元易手，原業主於2010年高峰期入市，持貨16年，帳面貶值約24%。
市場消息指，該物業為中環威靈頓街71號地下連入則閣，建築面積約1,300平方呎（地下佔約700平方呎，另設閣樓約600平方呎），成交價2,380萬元，成交呎價約1.83萬元。
牛油果先生月租8萬 租期至2027年
該舖現由茶飲店「牛油果先生」租用，月租8萬元，租期至2027年7月1日。以成交價計算，新買家可享約4.03厘租金回報。據資料顯示，平均商舖租金回報約3.9厘，是次成交回報略高於市場平均水平。
原業主2010年3,150萬買入 持貨16年蝕770萬
原業主於2010年4月以3,150萬元購入上述舖位，持貨約16年，帳面虧損約770萬元，物業期內貶值約24%。
位處威靈頓街旺段 一舖難求
該舖位於中環威靈頓街旺段，坐落於擺花街及閣麟街之間 , 「一舖難求」。市場人士分析，即使在市旺時期，此類位置舖位「5,000萬元都買唔到」。
業內人士估計，以月租8萬元計算，租客「牛油果先生」需要每約4分鐘賣出一杯50元的飲品，假設每天營業10小時，即每天賣約160杯，每月營業額約26萬多元才能覆蓋租金及取得合理利潤。
麥當勞再沽舖！ 1.1億沽鰂魚涌栢蕙苑地舖紀惠湯文亮8800萬售出中環地舖 新加坡投資者接貨 回報率4.3厘美聯：工商舖市場「量升額跌」 5月商廈註冊金額大挫逾6成「菜檔小天后」簡利珍3項銀主盤5644萬沽 葵涌工廈單位6年輸6成油麻地雅寶大廈地舖3000萬沽 9年慘蝕逾五成 上海買家接貨
01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。