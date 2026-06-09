中環威靈頓街地舖2380萬沽　原業主持貨16年蝕770萬

核心區舖位市場錄得蝕讓成交。中環威靈頓街一個地下連入則閣樓，市傳以2,380萬元易手，原業主於2010年高峰期入市，持貨16年，帳面貶值約24%。



市場消息指，該物業為中環威靈頓街71號地下連入則閣，建築面積約1,300平方呎（地下佔約700平方呎，另設閣樓約600平方呎），成交價2,380萬元，成交呎價約1.83萬元。

牛油果先生月租8萬 租期至2027年

該舖現由茶飲店「牛油果先生」租用，月租8萬元，租期至2027年7月1日。以成交價計算，新買家可享約4.03厘租金回報。據資料顯示，平均商舖租金回報約3.9厘，是次成交回報略高於市場平均水平。

茶飲店「牛油果先生」

原業主2010年3,150萬買入 持貨16年蝕770萬

原業主於2010年4月以3,150萬元購入上述舖位，持貨約16年，帳面虧損約770萬元，物業期內貶值約24%。

位處威靈頓街旺段 一舖難求

該舖位於中環威靈頓街旺段，坐落於擺花街及閣麟街之間 , 「一舖難求」。市場人士分析，即使在市旺時期，此類位置舖位「5,000萬元都買唔到」。

業內人士估計，以月租8萬元計算，租客「牛油果先生」需要每約4分鐘賣出一杯50元的飲品，假設每天營業10小時，即每天賣約160杯，每月營業額約26萬多元才能覆蓋租金及取得合理利潤。

該舖位於中環威靈頓街旺段，坐落於擺花街及閣麟街之間。

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