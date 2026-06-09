資深投資者楊達潮4500萬沽東半山豪園　18年帳面獲利1800萬

二手市場回升樓，有資深投資者把握時機沽貨。當中有「收租王」之稱的資深投資者楊達潮，新近以4,500萬元沽東半山豪園。據市場消息指，楊達潮在年初至今已經連沽4伙豪宅，共套現9,150萬元。



「收租王」楊達潮4500萬沽東半山豪園

資料指，是次成交為東半山豪園A座低層25室，實用面積2,750平呎，屬四房單位，單位新近以4,500萬元沽出，呎價16,364元。新買家以聯名方式持有，分別姓李及姓王。

至於，原業主以「綠恩有限公司」名義在在2008年以2,700萬元購入，該公司為太平集團兼人稱「收租王」的資深投資者楊達潮旗下公司。換言之，楊達潮持貨至今18年，是次轉手帳面獲利約1,800萬元，單位期內升值1.5倍。

2016年大規模放售117個物業

楊達潮為本港資深投資者，旗下的太平集團地產持有過百項物業，包括住宅、工商廈、舖位等。不少物業已持貨20年以上，長期作收租之用。而事實上，楊達潮在年初至今已經連沽4伙豪宅，共套現9,150萬元。至於最大規模的一次沽貨為2016年，當時他透過太平集團地產，於市場放售66個住宅及51個工商物業，估計單位總值約25.6億元。

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