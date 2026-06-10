鷹君羅嘉瑞家族822萬購天璽·海雙車位　每個411萬創啟德新高

鷹君集團羅氏家族近月頻頻入市 , 最新以約822萬元購入啟德天璽·海兩個相連車位，平均每個售價411萬元，創下啟德區車位造價新高紀錄。



資料顯示，啟德天璽·海昨日錄得6宗車位成交登記。其中，RISING FLEET LIMITED 公司購入停車場B1層8162及8163號相連車位，成交價822萬元，平均每個車位約411萬元，屬啟德區車位造價新高。

買家為公司董事 包括鷹君羅氏家族成員

據了解，RISING FLEET LIMITED的公司董事包括鷹君主席及董事總經理羅嘉瑞、執行董事羅俊謙、朱錫培及執行董事兼總經理簡德光。羅嘉瑞及羅俊謙均為鷹君羅氏家族成員。

去年底已斥1.2億購天璽·海4房戶

該公司於2024年底已以近1.2億元購入天璽·海第1座18樓A室，實用面積2,196平方呎，屬4房間隔，享有維港海景，成交呎價約54,330元。

連同最新購入的兩個車位，羅氏家族在該屋苑的總投資額近1.3億元。

鷹君執行董事羅俊謙（左）。（歐嘉樂攝）

鷹君主席及董事總經理羅嘉瑞

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