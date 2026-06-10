鷹君羅嘉瑞家族1970萬增持柏傲莊III　累斥7555萬掃7伙

樓市持續升溫，投資者積極入市。鷹君集團（0041）羅嘉瑞家族再出手，新近以近1,970萬元增持大圍柏傲莊III一個高層3房單位，呎價約2.42萬元。連同最新成交，羅氏家族已累斥約7,555萬元購入該屋苑7個單位。



公司名義入市 三房呎價2.42萬

成交單位為柏傲莊III第8B座高層C室，實用面積814平方呎，屬3房間隔。羅嘉瑞家族透過EXCEL YARD LTD名義購入，成交價約1,969萬元，實用呎價約24,200元。

單位重售較2021年升價15%

該單位早於2021年曾以1,711萬元售出，惟買家當時撻訂離場。今次單位重售，成交價較當年高出約259萬元，售價提升約15%。

羅嘉瑞家族累斥7555萬掃7伙

據了解，鷹君集團羅嘉瑞家族早前已大手購入柏傲莊III共6個單位，涉資約5,586萬元。若連同最新購入的單位，羅氏家族共以約7,555萬元購入7個單位，成為屋苑其中一個主要投資者。

大圍站上蓋柏傲莊III。（夏家朗攝）

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