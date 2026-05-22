鷹君家族重注大圍站　連環狂掃6伙柏傲莊III　共購入10伙涉逾億元

由新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊III重推後，於市場頻密掃貨的鷹君集團（0041）羅嘉瑞家族，本月初斥資約5,586萬元，大手購入該項目6伙，呎價高見逾2.34萬元。



資料顯示，該批新入手的柏傲莊III 6伙住宅，成交價由806萬至1,058.2萬元不等，呎價約22,148至23,451元，合共涉資5,586萬元。目前有部分單位已作登記，例如8B座10樓F室，實用面積359平方呎，屬一房單位，成交價為806萬元。

該單位以公司名義「EXCEL VITAL LIMITED」，其公司股東為鷹君秘書服務有限公司，董事包括鷹君執行董事羅俊謙、朱錫培及執行董事兼總經理簡德光。

鷹君羅嘉瑞。(資料圖片)

共斥1.09億購入10伙柏傲莊物業

若單計大圍柏傲莊項目，這已是羅氏家族第二次大手掃貨。去年8月，他們曾透過公司名義「RISING VITAL LTD」，豪擲5,310萬元買入4伙柏傲莊I及II期的餘貨。換言之，該家族至今已在柏傲莊項目累計吸納10伙物業，涉資高達1.09億元。

該批鷹君新入手的柏傲莊III6伙住宅，成交價由806萬元至1,058.2萬元不等。（資料圖片）

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