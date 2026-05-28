鷹君家族再掃貨　斥4840萬入手紅磡首岸6伙　單月累斥逾1億購新盤

鷹君（0041）羅嘉瑞家族月內頻密掃新盤，繼斥5,586萬元入手6伙柏傲莊III單位，最新再擲4,840.4萬元連購紅磡首岸，涉及6伙實用面積393至399平方呎之單位。即該家族本月共斥逾1.04億元掃入12伙新盤。



資料顯示，該6伙單位位於首岸1期中低層，實用面積由393至642平方呎，戶型涵蓋兩房及三房一套。鷹君羅嘉瑞家族透過數間公司入手，成交價約為705.9萬至1,251.3萬元，呎價為17,874至19,491元，合共涉資4,840.4萬元。

最貴一伙1251萬 呎價逾1.9萬

當中最貴一伙為首岸1期2座18樓A室，實用面積642平方呎，屬三房一套間隔，成交價約1,251.3萬元，呎價約19,491元。買家以「RISING THRIVE LIMITED」作登記，其公司股東為鷹君秘書服務有限公司，董事包括鷹君執行董事羅俊謙、朱錫培及執行董事兼總經理簡德光。

該6伙單位位於首岸1期中低層，實用面積由393至399平方呎，戶型涵蓋兩房及三房一套。（資料圖片）

本月共斥逾1.04億連掃12伙新盤

如計及早前鷹君斥5,586萬元入手6伙柏傲莊III單位，則該家族本月共斥逾1.04億元掃入12伙新盤。

鷹君（0041）羅嘉瑞。（資料圖片）

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