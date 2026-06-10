木器大王再減磅！3.7億沽尖沙咀瑞生嘉威酒店　連重建費微蝕走

酒店物業近年交投活躍，有名人趁機出售相關物業以套現。「木器大王」傅氏家族新近以約3.7億元，售出尖沙咀「瑞生嘉威酒店」（Soravit on Granville），帳面錄輕微蝕讓，該酒店提供76間房，平均每間客房作價約487萬元。另外，新買家以別府飲食集團股東鄧啟明或相關人士呼聲最高。



上述物業為尖沙咀加連威老道29A號瑞生嘉威酒店，物業佔地約3,800平方呎，樓高17層，總樓面面積約45,345平方呎。該酒店共提供76間客房，新近以約3.7億元沽出，呎價約8,160元，而平均每個房間作價約487萬元。

「木器大王」總投資額達4億 易手錄輕微帳蝕

資料顯示，原業主為有「木器大王」之稱的傅氏家族，他們於2006年以逾3億元購入原址的5層高唐樓，隨後於2017年斥資逾1億元重建，發展為一幢17層高的泰式主題酒店，內部充滿泰國藝術色彩。地下為商舖，1至2樓原為傅家營運的泰國餐廳，3樓及以上為酒店部分，總投資額超過4億元。雖然酒店多年來租金收入可觀，但對比是次3.7億元的成交價，帳面仍錄得輕微蝕讓。

地舖不乏連鎖店進駐 最新月租約15萬

此外，位於酒店地下的舖位向來不乏連鎖店進駐。早在2017年落成初期，屈臣氏便以20萬月租成為首位租客，以建築面積約2,052平方呎計算，呎租達97元。時至今日，該舖位已改由便利店承租，據市場消息指，現時月租約回落至15萬元左右。

市傳別府飲食鄧啟明屬新買家

據悉，新買家呼聲最高的是別府飲食集團股東鄧啟明或相關人士。鄧啟明近年活躍於物業投資，譬如於去年9月斥2.72億元，購入尖沙咀彌敦道176號全幢物業「THE NATE」，該廈提供71間房，呎價約8,500元。

「木器大王」家族連環沽貨 大舉套現近5.7億

值得關注的是，「木器大王」家族近年頻密減磅，連同這間特色酒店在內，已先後賣出多個物業，合共套現近5.7億元資金。沽售物業包括尖沙咀山林道13至15號5伙舊樓單位，合共涉資約2,068萬元；柯士甸道108號耀基大樓全幢，以約1.5億元售出；力寶太陽廣場商廈單位涉資約4257.5萬元，以及旺角太子彌敦道巨舖作價約8,600萬元。

「木器大王」家族近年頻密減磅，合共套現近5.7億元資金。（資料圖片）

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