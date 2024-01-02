「木器大王」傅世彪家族8600萬沽旺角彌敦道巨舖　廖姓投資者承接

上月市場傳出「木器大王」傅世彪家族以約8,600萬元，沽出旺角彌敦道一個面積逾8,000平方呎的三層巨舖，持貨19年帳面升值1.3倍。該宗大額巨舖買賣正式落實，新買家為一位姓廖的投資者。



上述舖位為旺角彌敦道776至778號地下連地庫及1樓，其中地下建築面積約3,060平方呎，地庫約2,600平方呎及1樓約2,358平方呎，總樓面合共8,018平方呎。該舖位最新以約8,600萬元沽出，成交呎價10,726元。新買家為佳昇(香港)有限公司（BEST RISE (HONG KONG) LIMITED），其公司董事包括廖啟鵬（LIU KAI PANG）。

據悉，舖位現租客包括餐飲冰室及健身中心，月租分別為22.5萬元及17.05萬元，合共39.55萬元，新買家料回報約5.5厘。

2022年8月舖位曾抵押貸款

資料顯示，「木器大王」傅世彪家族，早於2004年1月以3,725萬買入上述舖位，即持貨19年帳面獲利4,875萬元。值得留意，傅世彪家族在2022年8月曾抵押舖位向一家銀行貸款，惟貸款金額不詳。