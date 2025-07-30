木器大王傅世彪2068萬沽山林道5伙舊樓　狂瀉最多73%、實蝕6千萬

近年本港樓價持續下跌，市區舊樓收購活動難以展開，部份投資家族在樓市高位「落釘」買入舊樓散單位，不過近期需要大幅蝕讓沽貨。「木器大王」傅世彪家族近月連環沽出尖沙咀山林道13至15號共5伙單位，總成交價約2,068萬元。該批單位於約5至6年前以6,121.7萬元購入，帳面虧損高達約4,053.7萬元或約66%。當中「蝕得最甘」一伙，期內樓價暴跌七成三。



值得留意，由於買入該批單位時，政府仍未撤銷樓市辣招，當時木器大王傅世彪透過公司名義入市，繳付高達樓價30%的辣招稅，若計入相關稅款、佣金等使費，估計實際蝕款高達約5,972.1萬元。



山林道13至15號舊樓早前1966年入伙，全幢提供30個單位，實用面積由497至1,121平方呎。

山林道舊樓5伙合共2068萬沽出 兩組客承接

是次由木器大王傅世彪沽出的為低層5伙單位，包括兩伙D室、兩伙C室及一伙B室。實用面積介乎546至656平方呎，成交價由400萬至468萬元不等，呎價介乎7,105至7,326元。整批單位總成交價2,068萬元。

據了解，新買家分屬兩組人士。其中兩名朱姓人士於同日購入3伙單位，相信二人具相關關係。而另一名秦姓買家則購入其餘2伙單位。

是次成交涉及山林道13-15號低層5伙單位，實用面積介乎546至656平方呎，整批單位涉資2,068萬元。（資料圖片）

高價1100萬至1500萬掃入5間舊樓 涉逾6100萬

翻查資料，上述5個蝕讓單位的原業主為NO.9 LIMITED，其公司董事為「木器大王」傅世彪。該公司分別於2019年8月及2020年6月樓價高企期間，分階段購入上述單位，當時作價介乎1,100萬至1,500萬元，買入呎價高達20,147至26,650元，共約6,121.7萬元。

昔日繳辣招稅30% 總購入價漲至近8000萬

值得留意，當時樓市仍設有辣招，因此當時以公司名義入市需要繳付高達樓價30%的辣招稅，即當時傅世彪買入上述5個舊樓單位，需要繳付大約1,836萬元。合計買入價及辣招稅款，當日總買入價合共高達7,958萬元。

傅世彪持貨5至6年後沽出，帳面虧損約4053.7萬元，整體蝕幅達66%。（資料圖片）

帳面蝕4053.7萬 連辣招稅計狂輸近6000萬

以此計算，傅世彪持貨5至6年後沽出，帳面虧損約4,053.7萬元，整體蝕幅達66%。再計入稅款佣金等使費，估計實蝕高達約5972.1萬元。當中「蝕得最甘」一伙為低層C室，實用面積563平方呎，當時以1,500萬元購入單位，現僅以400萬元沽出，樓價暴跌高達73%。

2020年該廈業主意向6.8億 出售88.8%業權

尖沙咀山林道13至15號是一幢樓高9層的商住大廈，於1966年4月落成，至今樓齡已近59年。整幢大廈共有36個業權單位。2020年3月，32名業主曾以聯合業權形式出售大廈近88.8%的業權，意向價約6.8億元。

32名業主曾以聯合業權形式出售大廈近88.8%的業權，意向價約6.8億元。（資料圖片）

傅世彪持有約16.7%業權 料「落釘」博收購

根據資料顯示，傅世彪持有的5伙單位涉及6個業權，佔大廈總業權約16.7%。按照傅氏入市當年的《土地（為重新發展而強制售賣）條例》規定，樓齡超過50年的樓宇，任何人士只要集齊80%或以上的業權，便可向土地審裁處申請強制拍賣。

因此，市場上有投資者會採取「落釘」策略，即預先購入目標大廈的大筆單位，令發展商無法集齊申請強拍所需的80%業權門檻，從而在發展商急於收購時爭取更高的議價空間。相信傅世彪當年亦是基於這種投資考慮，雖然他持有的業權不足兩成，但已對發展商集齊其餘八成業權造成一定阻力。然而，去年該條例已作出修訂，將強拍門檻從原本的80%業權，下調至70%或65%。

尖沙咀柯士甸道108號耀基大樓。（代理相片）

去年尖沙咀耀基大樓全幢勁蝕1.7億或53%

值得留意的是，「木器大王」傅世彪家族去年不時沽售位於油尖旺的物業套現。包括在2024年5月份以約1.5億元沽尖沙咀柯士甸道108號耀基大樓全幢，帳面勁蝕1.7億元，蝕幅超過53%。

旺角彌敦道巨舖去年8600萬沽

而在2024年1月份，則以約8,600萬元沽出旺角彌敦道776至778號地下連地庫及1樓、面積逾8,000平方呎的三層巨舖，帳面獲利4,875萬元。