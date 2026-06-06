酒店變寫字樓　元朗YOHO Midtown旁地皮申建商廈　涉13萬呎

新地（0016）就元朗YOHO Midtown旁、一幅原本計劃興建酒店的「綜合發展區」用地，向城規會申請改劃興建一幢29層高的商廈 , 預計可提供約489個工作崗位，為以住宅為主的元朗南帶來更多就業機會。



商廈樓高29層、涉13.1萬呎

上述申請地點位於元朗青山公路南面、YOHO Midtown發展項目範圍內，屬「綜合發展區」地帶，整個項目已分多期發展。是次改動主要涉及第IIa期，地盤面積約1.32萬平方呎。申請人計劃將原本獲批的酒店項目，改為興建一幢29層高的商業大廈，用作寫字樓、零售及餐飲等用途。

擬議的商業發展項目總樓面面積維持約約13.1萬平方呎 ，預計可容納約489名工作人口。相比原本獲批的酒店方案僅提供約97個職位，新方案增加約392個就業崗位。

元朗YOHO Midtown 。（資料圖片）

地盤面積「縮水」 申放寬地積比4.5%作技術性修正

據資料顯示，該地盤最新進行詳細測量後，面積較原先獲批方案微減約592平方呎。為維持原有的總樓面面積，申請人同步申請將地積比率由9.5倍，輕微放寬至約9.93倍，增幅約4.5%。申請人強調，是次放寬純屬技術性修正，以配合地政總署發出的暫定基本條款建議，整個「綜合發展區」範圍內的總地積比率維持不變，並無增加整體發展密度。

擬議酒店變商廈 融入多項規劃及設計優化措施

擬議商廈將融入多項規劃及設計優化措施。當中包括在地面層向青山公路一方提供綠化休憩走廊，並在1樓及閣樓層預留位置，提供24小時行人通道，連接毗鄰的YOHO MALL 1；同時亦預留了兩個位置，日後可興建行人天橋，接駁至西面的政府、機構或社區設施用地，以及北面橫跨青山公路、通往YOHO MIX／YOHO HUB一帶。

擬議商廈將融入多項規劃及設計優化措施。

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