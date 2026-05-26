中洲大坑道住宅項目申請縮則　伙數大增1.9倍至176伙

樓市回暖，發展商亦部署透過城規申請增加土地儲備。由中洲控股或相關人士持有的大坑道項目，在2022年已獲准作住宅發展，興建約61伙，總樓面約10.47萬平方呎，平均每伙面積1,717平方呎。不過發展商最新向城規會提交新方案，大幅縮減單位面積65%，至595平方呎，至於單位數目則大幅增加1.9倍，項目總伙數升至176伙。



新方案平均每伙面積削65%

上述申請地點為大坑道4、4A、4B及4C號，地盤面積1.84萬平方呎，屬住宅（乙類）用地，申請將地積比率由5倍，放寬約13.7%至5.687倍，以發展一幢樓高30層的住宅大樓，總樓面約104,737平方呎，預計可容納458人。

申請人表示，一直積極進行該住宅發展項目的詳細設計及落實工作，是次修改發展方案，是回應最新的市場趨勢及應對本港持續的房屋需求。申請人又指，修訂方案與已核准方案相比，其他主要發展參數（包括總樓面面積、地積比率及樓層數目）均維持不變。

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