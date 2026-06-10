單偉豹九龍塘豪宅喇沙滙淪為銀主盤　項目將由承按人滙豐出售

中小型發展商旗下市區豪宅物業淪為銀主盤。由路勁基建（1098）前主席單偉豹私人持有的九龍塘喇沙利道25號（前稱喇沙滙），全數提供4個單位，2015年推出至今一直未售出。而據屋苑最新銷售安排，該項目「賣方」一欄，除包括單偉豹（作為「擁有人」）外，還包括香港上海滙豐銀行 （作為「承按人」），意味項目已被銀行接管，正式淪為銀主盤。



據一手住宅銷售資訊網資料，九龍塘喇沙利道25號（前稱喇沙滙）今日（10日）上載最新一份銷售安排，內容是「終止2026年5月22日發出的銷售安排資料(「該前銷售安排」)下之指明住宅物業出售之通告」，並指該前銷售安排並非由香港上海滙豐銀行有限公司（作為發展項目的承按人）發出。根據該前銷售安排出售之指明住宅物業將由2026年6月10日起終止。

資料顯示，喇沙利道25號全數提供4個單位，2015年推出至今一直未售出。該4個單位均為複式單位，包括A1、A2、B1及B2室，實用面積介乎4,801至5,295平方呎。

據項目網頁最新資料，樓盤「賣方」一欄，除包括單偉豹（作為「擁有人」）外，亦包括香港上海滙豐銀行 （作為「承按人」），並列明「發展項目內所有指明住宅物業均由承按人出售」。

另項目網頁亦列明，滙豐銀行屬已為發展項目的建造提供貸款或已承諾為該項建造提供融資的認可機構。

由路勁基建（1098）前主席單偉豹私人持有的九龍塘喇沙利道25號（前稱喇沙滙），全數提供4個單位，2015年推出至今一直未售出。

單偉豹曾透過私人拍賣場推售九龍塘兩幢逾萬呎豪宅

翻查舊資料，在2023年3月份，單偉豹曾把旗下私人持有的九龍塘喇沙滙及皇廷滙兩幢逾萬呎豪宅，透過私人拍賣行推出，惟未獲承接。

當時其中一幢洋房為喇沙利道25號喇沙滙B室豪宅，實用面積11,679平方呎，連182平方呎平台及2,196平方呎天台，連同庭園B及B1、B2車位拍賣。豪宅原為地下連1樓B室、以及2樓至3樓B室兩個複式單位。不過當時出售為整幢B室，即地下至3樓B室連天台物業。

該B室豪宅曾開價3.18億元，其後上調至3.38億元，惟無人問津。

↓↓喇沙滙B室豪宅↓↓

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