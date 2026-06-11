賭王三太陳婉珍凱旋門一房3.1萬租出　加租近一成、回報6.6厘

豪宅租務市場持續暢旺。已故賭王何鴻燊三太陳婉珍持有的九龍站凱旋門一伙一房單位，最新以每月3.1萬元租出，實用呎租約74元，較兩年前舊租約加租約近一成，租金回報高達6.6厘。



據了解，該單位為凱旋門觀星閣中層G室，實用面積約420平方呎，屬1房間隔，由賭王三太陳婉珍持有，最新以3.1萬元租出，實用呎租約73.8元。

該單位早於2024年1月以2.85萬元租出，是次新租約加租2,500元，租金升幅約9%。

凱旋門

2005年購入價565萬 回報高達6.6厘

據資料顯示，陳婉珍於2005年以565.3萬元購入該單位，以現時月租3.1萬元計算，租金回報率高達6.6厘。不過，若以銀行最新估價約1,541萬元計算，市值租金回報率則約2.4厘。

持4伙凱旋門單位 每月收租逾30萬

陳婉珍持有不少凱旋門單位收租。今年4月，其持有的摩天閣高層A室，實用面積1,955平方呎，以16.5萬元租出，實用呎租約84元；去年8月，觀星閣中層E室，實用面積534平方呎，以3.25萬元租出；去年4月，觀星閣高層A室，實用面積1,382平方呎，以8.8萬元租出。單計已知的4個單位，每月合共收租逾30萬元。

賭王三太陳婉珍

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