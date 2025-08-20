賭王三太陳婉珍3.25萬租出凱旋門　近年放租屋苑三單位、月收27萬

近期租務市場熾熱，市場錄得豪宅租賃成交。由已故賭王何鴻燊的三太陳婉珍持有的九龍站凱旋門兩房單位，新近以每月3.25萬元租出，呎租約61元，租金回報高達約4.9厘。陳婉珍近年放租名下凱旋門共三個單位，每月租金共計27.55萬元。



涉及單位為凱旋門觀星閣高層E室，實用面積534平方呎，採兩房間隔，外望內園景並可遠眺部分海景。該單位最新以月租3.25萬元租出，呎租約61元。

據指，單位屬於已故賭王何鴻燊三太陳婉珍及相關人士持有，其於2005年斥約792.5萬元一手買入，現租出單位，享約4.9厘回報。

↓↓凱旋門觀星閣高層E室↓↓

近年放租多個凱旋門物業 月租共計27.55萬

值得留意，陳婉珍持有凱旋門多個單位，部分已投放市場放租。例如今年4月初，她以月租8.8萬元，租出觀星閣高層A室，實用面積1,382平方呎，呎租約64元，租金回報約3.7厘。

而早於兩年前，她亦以每月15.5萬元租出摩天閣高層A室，實用面積約1,955平方呎，呎租約79元，享約3.1厘回報。換言之，單計上述三個單位，陳婉珍目前於凱旋門每月已可收取不少於約27.55萬元的租金收入。