天水圍嘉湖山莊三房628萬沽　創近3年新高　標準戶貴過天台戶

樓市回升，藍籌屋苑出現高價成交個案。天水圍嘉湖山莊一個三房標準戶，近日以628萬元易手，創屋苑同類單位近3年新高，成交價更罕有地高於特色戶 , 並較銀行估價高出約5.5%。



三房一套 呎價9890元

代理消息指，成交單位為嘉湖山莊麗湖居1座高層A室，實用面積635平方呎，屬三房一套間隔，單位附有企理裝修，近以628萬元成交，成交呎價約9,890元。據了解，是次成交價為屋苑標準戶自2023年8月後近3年新高。

標準戶成交價高於同期連天台戶造價

該標準戶成交價甚至高於同期連天台戶。消息指，嘉湖山莊翠湖居一個連天台特色戶，實用面積636平方呎，屬三房一套間隔，近期以618萬元承接，成交呎價約9,717元，比上述標準戶成交價低約10萬。

天水圍嘉湖山莊3房標準戶近日以628萬元易手，創屋苑同類單位近3年新高，成交價更罕有地高於特色戶。

較銀行估價586萬 高出約5.5%

另據中銀網上銀行估價顯示，上述標準戶單位估價為586萬元，較是次成交價高出42萬 , 約5.5%。

原業主2023年買入價588萬 持貨3年賺40萬

原業主於2023年6月以588萬元購入單位，持貨僅3年，帳面獲利40萬元，物業期內升值約7% 。

嘉湖山莊。

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