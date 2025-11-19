內地客7300萬買瓏璽五房　上手14年蝕3000萬　夠買6間嘉湖山莊3房

二手市場疲弱，連豪宅市場亦難逃貶值，當中奧運站瓏璽有一伙五房戶大蝕讓離場。據知，原業主為內地客，以7,300萬元連兩個車位登記沽出，持貨14年帳面貶值三成，蝕讓金額足夠買入6間天水圍嘉湖山莊三房。至於，新買家亦為內地背景人士。



瓏璽五房7300萬連兩個車位沽

據資料顯示，是次成交為奧運站瓏璽1座高層A室，實用面積2,031平方呎，連1,231平方呎平台，屬五房間隔，單位新近以7,300萬元連兩個車位登記沽出，呎價35,943元。至於新買家姓王，英文名以普通話拼音登記，料為內地背景人士。

據了解，原業主姓湯並以簡體字登記，料同樣為內地背景人士，於2011年以1.0368億元連兩個車位買入。換言之，單位原業主持貨14年帳面蝕讓3,068萬元，期內貶值三成。

奧運站瓏璽

蝕幅夠買6間藍籌屋苑天水圍嘉湖山莊三房

參考最近一宗藍籌屋苑天水圍嘉湖山莊成交，涉及為1期4座中層D室，實用面積約551平方呎、三房間隔，在11月初以490萬元沽出，即是次成交蝕讓金額足夠買6伙嘉湖山莊三房單位。