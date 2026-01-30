屋苑「稀有品種」！嘉湖山莊複式戶1255萬沽　上手帳面袋走七球

入市氣氛持續活躍，藍籌屋苑錄得罕有特色戶成交。天水圍嘉湖山莊一伙頂層複式單位近期成交，新買家尋覓心水大單位多時，加上該屋苑複式戶型罕有，故決定斥1,255萬元購入，呎價8,584元。原業主持貨約16年，帳賺747萬元，樓價升值約1.5倍。



屬頂層複式戶、四房間隔近1500呎

中原地產副分區營業經理何家樂表示，上述成交單位為嘉湖山莊麗湖居7座頂層複式戶，實用面積1,462平方呎，屬四房間隔。代理透露，屋苑複式戶型屬市場少有放盤，而買家鍾情四房大戶，覓盤多時，因此見單位合適而購入。原業主叫價1,300萬元，雙方議價後以1,255萬元成交，實用呎價8,584元。

據恒生銀行網上物業估價，該單位估價為1,310萬元，顯示該單位的成交價較估價平約4.2%。

上述成交單位為嘉湖山莊麗湖居7座頂層複式戶，實用面積1,462平方呎，屬四房間隔。（資料圖片）

上手持貨約16年 升值約1.5倍

資料顯示，原業主於 2010年以508萬元購入，持貨約16年，帳面獲利747萬元，單位升值約1.5倍。