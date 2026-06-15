旺角中心地下相連「劏舖」銀主880萬推拍　15年恐貶值70%｜多圖

本港零售市道回升，惟商舖市場表現仍然低迷，更有不少「劏舖」淪為銀主盤。旺角中心有一個實用面積210平方呎的相連舖位銀主盤透過私人拍賣行推出，開價880萬元，呎價41,905元，較網上銀行估價低近50%，如最終以開價880萬元沽出，舖位15年料帳面貶值70%。



旺角中心地下相連「劏舖」880萬推拍

是次推出拍賣單位為旺角中心第一座地下G36及G37A號舖，實用面積210平方呎，屬相連舖位銀主盤。單位將由環亞拍賣在6月23日以交吉形推出，是次相連舖位以880萬元推拍，呎價41,905元。代理指，該相連舖位銀行估價為1,700萬元，即推拍價較估價低820萬元或48.2%。

代理：有潛在租客洽租用作美甲舖 料回報近11厘

代理指，由於該兩個舖位位於地下位置，加上近扶手電梯及出入口，故人流較多，目前已有潛在租客有意租用作美甲舖。如兩間舖位若成功租出，料租金收入為8萬元，料回報近11厘。

15年恐貶值約70%

據知，原業主以「鴻星置業有限公司 」名義入市，早於2011年以2,904萬元，買入呎價為13.83萬元，持貨至今15年，如以開價880萬元沽出，料帳面蝕讓2,024萬元，單位期內恐貶值約70%。

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