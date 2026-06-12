銀主要錢唔要貨！柏蔚山千呎銀主盤2380萬推拍　低估價25%｜多圖

二手市場轉旺，銀主加快出貨。北角柏蔚山一伙逾千呎單位淪為銀主盤，透過私人拍賣行推出，開價2,380萬元，呎價22,326元，較網上銀行估價低25%。如最終以開價2,380萬元沽出，單位5年料帳面貶值45%，近乎腰斬價沽出。



是次推出拍賣單位為北角柏蔚山2座高層C室，實用面積1,066平方呎，屬三房雙套連工人套房間隔，屬銀主盤。單位將由環亞拍賣在6月23日以交吉狀況推出，是次單位以2,380萬元推拍，呎價22,326元。據單位放盤圖片顯示，內櫳闊落新淨，外望開揚景觀。

↓↓北角柏蔚山2座高層C室↓↓

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低銀行估價25% 代理：銀主「絕對係要錢唔要貨」

另據中銀網上銀行估價顯示，單位估價為3,184萬元，較是次推拍價低804萬元或25%。代理表示，銀主因見近期市況好轉，亦加快沽貨步伐，是次以低估價推拍亦反映銀主心態「絕對係要錢唔要貨」。

5年恐貶值約45%

據知，原業主早於2021年以4,347.5萬元，買入呎價為40,783元，持貨至今5年，如以開價2,380萬元沽出，料帳面蝕讓1,967.5萬元，單位期內恐貶值約45%，近乎腰斬價沽出。

北角柏蔚山。

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