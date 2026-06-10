銅鑼灣死場劏舖5.8萬沽　昔日呎價3萬今剩9百　管理費屬無底深淵

商舖市場尚未恢復，業權分散的「劏場」淪蝕讓重災區。核心零售區「死場」銅鑼廣場2樓一個舖位新近以5.8萬元成交，呎價僅約935元，其售價及呎價皆創該商場之歷史新低。原業主長情持貨逾20年，舖價大瀉約96.4%。



持貨逾20年舖價大瀉96%

相關物業為銅鑼灣糖街1至5號銅鑼灣商業大廈基座商場銅鑼廣場2樓93號舖，建築面積約62平方呎。資料顯示，該舖位於上月以5.8萬元成交，呎價約935元。該舖位由林姓及陳姓人士共同持有，早於2006年1月購入，當年入市價高達159萬元。二人持貨逾20年，現沽出帳面勁蝕153.2萬元，舖位價值蒸發約96.4%。

↓↓銅鑼廣場2樓93號舖↓↓

舖位丟空多時翻身難 每月千元管理費成無底深淵

有市場人士透露，該舖位已丟空多時，由於商場的業權已經分散，並淪為死場，因此難有再重建的機會，場內大機會持續「死寂」。加上，上述舖位管理費每月達1,115元，若未有租金收入幫助，20年來僅管理費已近27萬元，屬「無底深淵」。

對上最平紀錄售8萬元

翻查成交記錄，上述舖位之售價及呎價皆創銅鑼廣場新低。該商場對上一宗最平記錄為1樓81號舖，建築面積約53平方呎，2024年3月初以8萬元成交，呎價約1,509元。原業主於2005年以138.46萬元買入舖位，持貨19年帳面勁蝕近130萬元或約94%。

早年由「劏場大王」尹柏權拆售 呎價高達3萬

據了解，上述銅鑼廣場現為人流極少的死場，早年由資深炒家「劏場大王」尹柏權，於2004年底以2億元購入銅鑼灣商業大廈地下至五樓，隨後在2005年初推出拆售，當時推出1樓及2樓兩層合共206個劏舖，當時入場費僅數十萬元起，呎價約3萬元，並提供首兩年每年高達7厘的租金回報保證，因此吸引不少小投資者入市。早年拆售時每個舖位售價約200萬元，估計套現高達約4億元。

不過該商場拆售後，整個商場欠缺宣傳、管理不善，最終淪為十室九空的「死場」。

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