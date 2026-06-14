「大坑舖王」周勝記劈四成去貨　8800萬沽銅鑼灣巨舖　連超市鐵約

零售業輕微回暖，有本地家族趁機放售核心區舖位。由「大坑舖王」周炳權家族持有的銅鑼灣謝斐道美漢大廈約一萬呎地舖，最新以約8,800萬元沽出，呎價約8,800元。據悉，該舖位曾於兩個月前以意向價1.5億元放售，是次成交價較意向價低逾四成。



上述物業為銅鑼灣謝斐道501至515號美漢大廈地下2、2A及3號舖，物業屬大型地下零售舖位，建築面積約10,000平方呎，並有約30平方呎面向謝斐道街舖門面。該物業現由惠康超級市場承租，自1990年起租用至今逾36年，最新月租約55萬元。

四月份意向1.5億出售

市場消息指，該舖獲準買家積極洽購，雖然出價未達業主意向，由於業主一心沽貨，最終多番減價以8,800萬易手，平均每呎8,800元。另外，該舖位曾於今年四月推出放售，當時意向售價為1.5億元，呎價約1.5萬元。即該舖的最新成交價較業主意向價低約41.3%。

涉及物業為銅鑼灣謝斐道501–515號美漢大廈地下2、2A及3號舖。（代理提供）

周勝記持貨22年 帳賺近五成

資料顯示，業主為周勝記置業有限公司（CHOW SHING KEE INVESTMENT COMPANY LIMITED），公司股東及董事包括周炳權及其兒子周嘉賢等。據悉，周炳權為老牌建築商周勝記置業第二代話事人，在大坑擁有逾30個舖位、住宅物業以至全幢物業，享有「大坑舖王」之稱。周炳權家族早於2004年以5,900萬元購入上述舖位，持貨22年間，帳賺290萬元或49.2%。

該舖業主為「大坑舖王」周炳權家族，早於2004年以5,900萬元購入。（資料圖片）

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