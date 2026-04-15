「大坑舖王」周炳權1.5億放售銅鑼灣萬呎舖　較22年前價高逾1.5倍

零售業輕微回暖，有本地家族趁機放售核心區舖位。由「大坑舖王」周炳權家族持有的銅鑼灣謝斐道美漢大廈約一萬呎地舖，最新委世邦魏理仕代理出售，意向售價為1.5億元，呎價約1.5萬元。該舖由周炳權家族早於2004年以5,900萬元購入，若以意向價沽出，則帳賺9,100萬元或逾1.5倍。



由連鎖超級市場租用多年 租金收入穩定

上述物業為銅鑼灣謝斐道501至515號美漢大廈地下2、2A及3號舖，物業屬大型地下零售舖位，建築面積約10,000平方呎，並有約30平方呎面向謝斐道街舖門面。物業將以私人協議形式出售，並以現狀部份交吉及部份連同現有租約出售。最新意向售價為1.5億元，呎價約1.5萬元。該物業現由惠康超級市場承租，自1990年起租用至今逾36年，最新月租約55萬元。

涉及物業為銅鑼灣謝斐道501–515號美漢大廈地下2、2A及3號舖。（世邦魏理仕提供）

業主為「大坑舖王」周炳權 22年前購入價5,900萬

資料顯示，業主為周勝記置業有限公司（CHOW SHING KEE INVESTMENT COMPANY LIMITED），公司股東及董事包括周炳權及其兒子周嘉賢等。據悉，周炳權為老牌建築商周勝記置業第二代話事人，在大坑擁有逾30個舖位、住宅物業以至全幢物業，享有「大坑舖王」之稱。周炳權家族早於2004年以5,900萬元購入上述舖位，若以意向價沽出，則22年間帳賺9,100萬元或逾1.5倍。

代理：意向呎價1.5萬具吸引力

世邦魏理仕香港資本市場部高級董事黎其峰表示，根據政府統計處資料，2026年2月本港零售銷售額按年上升5.5%至約350億元，而2025年全年零售租賃成交量達110萬平方呎，為過去十年間第二活躍的年份。隨着零售市場動力回升，加上價格自高位出現明顯調整，該物業具備防守性投資特質，提供具韌性的收入來源及長遠資本增值潛力。

黎其峰續指，參考灣仔駱克道京都廣場一個約4,000平方呎的地舖，於2025年2月以每方呎31,250元成交，突顯是次銅鑼灣核心街舖意向呎價約15,000元的相對吸引力。

該舖業主為「大坑舖王」周炳權家族，早於2004年以5,900萬元購入。（資料圖片）

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