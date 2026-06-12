名日‧九肚山下周二起加幅最少3%　涉5伙4房海景戶　另標售海景3房

長實（1113）旗下沙田半山豪宅項目「名日．九肚山」落實下周二（6月16日）起，上調5伙中低層四房海景單位的售價，加幅最少3%。另推一伙高層三房海景同日招標至9月11日。



是次調整售價的5伙單位分別為1座15樓、16樓及17樓A室以及2座15樓及16樓A室，均為四房雙套連工作間及洗手間間隔，實用面積1,213平方呎，全數座向東南，望吐露港海景及馬場景致。

長江實業營業經理詹勳榮。

加推高層海景三房招標至9月中旬

另亦加推一伙高層三房海景戶由下周二（16日）招標至9月11日，涉及為第1座22樓B室，實用面積1,053平方呎，屬三房套連工作間間隔。

長江實業營業經理詹勳榮表示，發展商因應整體市場狀況及需求，決定調整是次5伙四房單位售價。即使作出上調，項目呎價仍低於同區其他豪宅項目平均水平。

長實（1113）旗下沙田半山豪宅項目「名日．九肚山」。

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