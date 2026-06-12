五金大王朱國基4486萬購葵涌永得利廣場 呎價僅兩千、上手腰斬
撰文：李煥好
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工廈市場交投淡靜，惟市場最近錄投資者入市個案。有「五金大王」之稱的國基集團主席朱國基新近斥4,486.4萬元，購入葵涌永得利廣場高層全層。原業主持貨逾13年，帳蝕4,441.5萬元，物業期內貶值近50%。
涉及物業為葵涌貨櫃碼頭路82至100號永得利廣場第2座18樓全層，建築面積為22,432平方呎。該物業於上月以4,486.4萬元易手，呎價為2,000元。資料顯示，新買家為以「CHU KWOK KEE LIMITED」名義作登記，屬朱國基名下所有。
上手持貨13年 物業貶值逾一半
至於，原業主於2013年1月斥資約8,927.9萬元購入，持貨逾13年帳面虧損4,441.5萬元，物業期內貶值接近50%。資料顯示，原業主為暢茂投資有限公司，其公司董事包括劉學東及王樹華，二人料一家服裝批發公司的負責人，過往亦曾投資物業，如在2017年以5,330萬元買入上水新康街35號舊樓。
朱國基近年不乏投資葵涌工廈
事實上，朱國基對工廈市場前景充滿信心，近年不乏投資葵涌工廈。譬如他於2024年中一連購入購入葵涌大連排道金龍工業中心共4個單位，涉資約1,910萬元。
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