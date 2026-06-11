恒隆CEO盧韋柏再入市！9920萬買淺水灣豪宅4房　半年累擲逾億入市

市場再錄名人入市個案。恒隆行政總裁盧韋柏再度入市，在今年5月中下旬以9,920萬元買入淺水灣道豪宅福慧大廈四房連兩個車位，呎價4萬元，屬近十年首宗一手成交。如連同在今年初擲2,354.1萬元買入黃竹坑站新盤滶晨計，近半年擲逾1.22億連購兩伙住宅單位。



資料顯示，是次成交為南豐旗下淺水灣道豪宅福慧大廈中高層A室，實用面積2,480平方呎，屬四房連套房間隔，以9,920萬元連兩個車位沽出，呎價4萬元，屬該廈近10年首宗一手成交，買家需要在2026年11月2日或之前付清。

至於，新買家以公司「SHEKINAH GLORY LIMITED 」名義入市，其股東及董事為盧韋柏（LO WAI PAK WEBER），與恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）行政總裁盧韋柏同名，料為同一人。

恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）行政總裁盧韋柏。

淺水灣道豪宅福慧大廈。

今年擲2354.1萬買黃竹坑站新盤滶晨

而事實上，盧韋柏在今年初以2,354.1萬元買入黃竹坑站5A期滶晨1B座低層P3室，實用面積826平方呎，屬三房間隔，呎價28,500元。

另又在2020年以公司賣殼形式買入淺水灣道65號松苑低層B室，實用面積1,971平方呎，屬四房間隔，涉資約7,000萬元，呎價約35,515元。

黃竹坑站5A期滶晨。（黃祐樺攝）

黃竹坑站5A期滶晨。（黃祐樺攝）

黃竹坑站5A期滶晨。（黃祐樺攝）

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