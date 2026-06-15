海盈山4B期首批盡推價單75伙　入場費1342.7萬起

由嘉里建設（0683）、信和置業（0083）及太古地產（1972）合作發展的港鐵黃竹坑站港島南岸海盈山（LA MONTAGNE）第4B期落實本周四（18日）以價單形式發售盡推首張價單75伙，入場費1,342.7萬元。



入場費1342.7萬起

該批75伙單位，戶型涵蓋兩房，實用面積由484至546平方呎，價單售價由1,637.43萬至2,113.9萬元，呎價由33,591至38,716元，扣除最高折扣優惠18%，折實售價由1,342.7萬至1,733.4萬元，折實呎價27,545至31,747元。整批單位折實平均呎價29,448元。

海盈山第4B期全新價單的入場單位為1B座6樓D單位,，實用面積484平方呎，屬兩房間隔，扣除最多18%折扣優惠後，折實價1,342.7萬元，折實呎價27,742元。

第4B期涉368伙住宅

「LA MONTAGNE 海盈山」第4B期提供368個住宅單位，涵蓋兩房至四房，實用面積為484至1,517平方呎，主打兩房及三房單位， 另設15個特色單位，實用面積為446至2,291平方呎。

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