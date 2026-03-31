恒地紅磡首匯明價單連招標賣50伙　林達民：下半年或推古洞項目

恒地（0012）旗下的紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第五期首匯CHESTER，明日（4月1日）以先得形式發售38伙及招標12伙特色戶。發展商表示，不排除次輪銷售後會提價加推。



恒基物業代理有限公司董事及營業(一)部總經理林達民表示，首匯的首輪銷售買家當中，7成約為投資者，A組買家約一半為國內客及新香港人。亦不排除明日次輪銷售後會提價加推，且部署復活節前再進行新一輪銷售。

至於今年集團新盤部署，林達民表示，將推紅磡首匯第2期、土瓜灣壹沐第2期，不排除下半年推售古洞項目。

紅磡首匯CHESTER。

29樓B單位有升降機直達連私人天台

另今日亦介紹29樓單位B，屬兩房連儲物室間隔，實用面積415平方呎，連355平方呎私人天台，配備住宅升降機直達天台。單位客飯廳以長方形佈局，並以玻璃趟門連接至逾38平方呎三合一露台，層與層之間高度約3.5米的高樓底設計。

首匯共設241伙

首匯共設241伙，主打兩房至三房，合共提供超過六成，並首設四房一套戶型。按戶型劃分，一房戶佔66伙，實用面積228至274平方呎；兩房戶佔111伙，實用面積309至415平方呎；三房戶佔42伙，實用面積493至534平方呎。

另設有21伙四房一套單位，實用面積560至600平方呎，以及1伙四房一套連工作室單位，用面積850平方呎。