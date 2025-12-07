會地年內沽2000伙、套現235億 正籌備黃竹坑、古洞、九龍塘新盤
撰文：蔡偉南
出版：更新：
新盤銷售回暖。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團今年至今已突破2,000伙，吸金近235億元。
會德豐地產今年推出多個樓盤，其中灣仔SPRING GARDEN，早前80伙標準戶全數售罄，。全盤共售86伙，套現逾8億元，僅餘2伙特色戶；日出康城SEASONS系列近日獲批轉讓同意書，今年至今售出717伙，套現逾45億元。
啟德PARK PENINSULA系列今年至今售出842伙，套現逾126億元；KOKO HILLS系列今年至今共售出129伙，套現近16億元；啟德MONACO系列 今年至今共售出40伙，套現近5億元。長沙灣維港滙今年至今售出116伙，套現逾12億元。
蟬聯「亞洲樓王」 MOUNT NICHOLSON呎價14.44萬
至於「亞洲樓王」山頂MOUNT NICHOLSON，第二期頂層特色戶Penthouse B連雙車位以6.09億售出，呎價14.44萬元，再創2025亞洲分層住宅呎價新高，蟬聯「亞洲樓王」。
集團現正積極籌備港鐵黃竹坑站上蓋第6期項目、古洞項目及九龍塘龍庭里超級豪宅等優質項目，將適時公布銷售推廣部署。
