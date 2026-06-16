Lalamove創投人935萬沽One Jardine's Lookout　不足兩年炒貴35%

最近一年樓價明顯回升，投資者趁勢出貨套現。曾先後掃入跑馬地One Jardine's Lookout至少9伙的電召貨車平台Lalamove主要投資者鍾永良，近日開始放售One Jardine's Lookout合共8個單位，涵蓋一房至三房。其中一個兩房單位以935萬元沽出，不足兩年帳面獲利約241萬元，升幅34.7%，創項目歷來最大升幅紀錄。



放售8伙索價共7228萬 較購入價高35.6%

鍾永良是次共放售One Jardine's Lookout8個單位，涵蓋一房至三房，實用面積231至559平方呎。該8伙買入價合共5,331.13萬元，目前分別以600萬至1,380萬元放盤，索價共7,228萬元，相對總購入價高出超過35%。

低層兩房成交呎價2.38萬

市場消息指，其中放售單位包括一個低層C室，實用面積392平方呎，屬兩房間隔，單位以938萬元放盤，最終輕微議價至935萬元易手，呎價約23,852元。

持貨不足兩年帳面升值34.7%

鍾永良於2024年9月以694.1萬元一手購入該單位，持貨不足兩年，帳面獲利約240.9萬元，物業期內升值34.7%，為該項目至今最大升幅成交。

One Jardine 's Lookout。

One Jardine's Lookout。

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