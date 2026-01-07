Lalamove創投人鍾永良被指找人代持的士牌　卻拖延「甩名」遭興訴

電召貨車平台Lalamove創投人之一的鍾永良被指與他人簽訂協議，以每月5000元委託代為持有兩個的士牌照。惟其後代持人想「甩名」以置業，鍾卻以沒有足夠現金為由，一直拖延為其「甩名」。代持人認為鍾違反有關協議，昨（6日）入稟高等法院，要求法庭頒令鍾須履行協議及追討有關賠償及利息。



原告人為FUNG ELAINE，答辯人為鍾永良（ CHUNG WING LEUNG ANDREW）。

原告人為FUNG ELAINE指鍾永良拖延「甩名」，入稟高等法院興訴。(黃浩謙攝)

原告指協議指她可隨時終止代持協定

入稟狀指，鍾是商人，有投資的士牌照。在2020年11月，鍾聯繫原告，提出由原告代為持有兩個的士牌照。二人其後簽訂協議，原告會代持牌照，鍾須負責籌集有關資金及向金融機構申請貸款，原告會與金融機構簽署貸款文件，鍾會承擔所有還款責任。鍾另會每月支付原告每輛的士2500元的持有費用 。原告可隨時終止代持協議，鍾亦會承擔終止協議的貸款責任。

2023年購下兩的士牌

入稟狀續指，在2023年5月，鍾要求原告向Public Finance Limited（PFL）及滙豐銀行貸款購買和代為持有兩個的士牌照。在同年7月，原告與兩間公司簽訂協議，每月分別須支付逾2萬元的租借費用，共300期。

鍾稱沒資金後一直無行動

至2024年10月，原告丈夫Kenny聯繫鍾，指原告想把兩個的士牌照「甩名」，當時鍾回覆「需要現金」才能處理。其後Kenny再數度聯絡鍾，要求「甩名」以便他們貸款在香港及英國兩地置業，惟鍾表示沒有足夠現金。在兩人其後再三追問下，鍾仍一直未有行動，原告認為鍾違約，遂入稟要求要求法庭下令鍾履行協議及追討有關賠償及利息

案件編號：HCA14/2026