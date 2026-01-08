One Jardine's Lookout錄短炒　兩房828萬沽、扣使費實賺逾百萬

市況回暖，部分業主成功短炒獲利。跑馬地One Jardine's Lookout有業主以828萬元沽兩房單位。據知，原業主於2024年10月買入單位，持貨僅15個月，帳面獲利136萬元離場。若扣除稅務等使費，料業主仍能大幅獲利約107萬元。



美聯物業分行助理區域經理陳偉豪表示，是次成交為One Jardine 's Lookout為高層D室單位，實用面積約379平方呎，屬兩房間隔，新近以828萬元沽出，呎價約為21,847元。至於新買家因鍾情屋苑新及居環境吸引，而且業主叫價合理，決定入市。

持貨15個月帳面升值20%

據知，原業主於2024年10月以約692萬元買人，持貨至今15個月，是次轉手帳面獲利約136萬元，單位期內升值約20%。即使扣除稅務等使費約29萬元，料業主仍能大幅獲利約107萬元。