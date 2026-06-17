緹外首宗撻訂！內地客1.8億連裝修花園年半後棄購　輸5400萬訂金

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤「緹外」錄首宗撻訂個案，涉及一伙樓價1.8億元的連裝修花園大宅，買家一年半後棄購，料輸5,400萬元訂金，暫未見發展商重新推售上述撻訂單位。



連裝修花園大宅今撻訂 2024年1.8億沽

據成交紀錄冊顯示，是次撻訂單位為緹外第6座地下A室連裝修花園大宅，實用面積為3,466平方呎，連花園面積為2,206平方呎，屬四房四套房連雙工人房間隔，於2024年11月以1.8億元連一個車位沽出，平均呎價約51,933元，創當時項目花園大宅成交呎價新高。當時登記買家姓「汤」，料為內地背景人士。

當時該名買家採用180天付款計劃，在簽署臨時買賣合約時繳付樓價5%，及後每30天再繳付樓價5%至第150天（累積繳付訂金共30%），及後在180天內繳付餘下7成樓價。同時亦獲發展商提供的「印花稅津貼優惠」、「提早佔用優惠」等。

撻訂單位為緹外第6座地下A室連裝修花園大宅。（成交紀錄冊資料）

繳付不少於樓價20%可「提早佔用優惠」

值得留意的是，買家可以在繳付不少於樓價20%，即在90日後可使用「提早佔用優惠」。不過就需要向發展商支付許可佔用費，以及許可佔用期內物業的管理費、差餉、地 租、定期檢查及保養及其他開支。

6月12日終止交易 料輸5400萬訂金

惟該買家於6月12日終止交易，料買家撻大訂棄購，在撇除買家向發展商支付的許可佔用費及其他雜費後，料買家至少殺訂30%，涉及樓價約5,400萬元。

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤「緹外」。

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