銀行大班換貨！大新副CEO王伯凌5012萬購海盈山　曾沽貝沙灣大賺

由嘉里建設（0683）、信和置業（0083）及太古地產（1972）合作發展的港鐵黃竹坑站港島南岸海盈山（LA MONTAGNE）第4B期，再現名人買家。涉及第1A座中層B室一伙四房戶，最新以5,012.3萬元沽予大新銀行副行政總裁王伯凌或相關人士，呎價約41,630元。



上述單位為海盈山4B期第1A座中層B室，實用面積1,204平方呎，屬四房間隔。該單位於上月中以5,012.3萬元成交，呎價約41,630元。資料顯示，該單位屬兩名王姓人士共同持有，其中一名業主登記姓名為王伯凌（WANG PAK LING GARY），與大新銀行副行政總裁之中英文姓名相同，料為同一人。據成交記錄冊，王伯凌及其相關人士採90天付款計劃。

不乏投資物業獲利 沽貝沙灣升值1.2倍

事實上，王伯凌不乏物業投資獲利個案。他於在三年前以約3,080萬元沽出貝沙灣4期8座高層A室，實用面積1,046平方呎，持貨逾18年帳賺1,695萬元，單位期內升值1.2倍。

王伯凌﹙左一﹚。﹙馬健彰攝﹚

鷹君曾斥1.12億掃4伙海盈山

另外，海盈山住宅項目吸引不少名人投資。譬如近年頻密掃貨的鷹君集團（0041）羅嘉瑞家族，於去年底斥約1.12億元一連購入4伙海盈山單位。

鷹君集團（0041）羅嘉瑞家族於去年底斥約1.12億元一連購入4伙海盈山單位。（資料圖片）

黃竹坑站港島南岸海盈山（LA MONTAGNE）。（資料圖片）

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