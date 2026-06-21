內地生睇中海景及間隔實用　一炮過繳2年租金逾55萬　租君傲灣2房

租賃市場持續熱鬧，內地生積極來港租樓。將軍澳君傲灣一伙兩房，新近以月租2.3萬元租出，該名內地生因鍾情單位望海景及間隔實用，故睇樓後即「零議價」承租，並「一炮過」預繳2年租金合共逾55萬元，業主租金回報3.8厘。



君傲灣兩房月租2.3萬

美聯物業分行高級分區營業經理黃麗貞表示，是次租賃成交為將軍澳君傲灣1座高層E室，實用面積約470平方呎，屬兩房間隔，座向西南。單位最初以2.3萬元叫價放租，約一個星期即吸引來港升學的內地生洽詢，最終以月租約2.3萬元租出，呎租約49元，租金及呎租創屋苑同類單位新高。

「一炮過」預繳2年租金 共涉逾55萬

至於，新租客為內地生，因鍾情單位望海景且間隔實用，故睇樓一次即決定「零議價」承租，並「一炮過」預繳2年租金，涉資約55.2萬元。

據悉，業主於今年2月以約726萬元購入上述單位，以是次租金計，料租金回報為3.8厘。

將軍澳君傲灣。（資料圖片）

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