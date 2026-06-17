代理漏夜北上送訂！買家誠意打動業主減價　570萬買粉嶺逸峯兩房

二手交投持續，有買家為買心頭好，委託代理漏夜北上送訂，最終誠意打動業主減價，終以570萬元買粉嶺逸峯一伙低層兩房單位。上手持貨13年，轉手帳面獲利約185萬元離場。



逸峯兩房570萬沽

利嘉閣地產分行高級聯席董事郭敏輝表示，是次成交為粉嶺逸峯3座低層E室，實用面積約459平方呎，屬兩房連梗廚設計，望池景。原業主最初以588萬元叫價放盤，單位新近以570萬元沽出，呎價約12,418元。

至於，新買家為區內上車客，因見單位保養簇新，外望泳池景，決定洽購，惟原業主正於內地度假，故委託代理即晚趕往內地送訂，原業主見買家有誠意，經議價後單位減價18萬元沽出。

粉嶺逸峯。

13年帳面升值近五成

參考同類成交單位屬同座低層E室，實用面積相同，較是次成交單位低4層，在今年5月以555萬元沽出。另據網上銀行估價資料，上述單位恒生銀行估價為551萬元，即最新成交價較估價高19萬元至3.4%。

據悉，原業主在2013年以約385萬元一手買入單位，持貨至今13年，是次轉手帳面獲利約185萬元，單位升值約48%。

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