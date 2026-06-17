陽光房地產奧運「西九匯」租出九成　中產重視教育料未影響民生場

零售市道未見回暖，房地產基金集中火力於旗下民生商場。陽光房地產基金（0435）旗下奧運商場「西九匯」，截至今年3月，商場目前共有近50間商舖，出租率接近9成，當中近半數為教育及補習類別，租金水平介乎每平方呎42.7元至43元。



對於近年零售消費市況，陽光房地產財務及投資者關係總監葉美鈴指出，零售市場出現結構性轉變，北上消費已成為常態，但中產階層仍重視教育，因此不擔心消費模式轉變對民生商場如「西九匯」的租戶造成影響。



西九匯定位民生商場 呎租約43元

陽光房地產財務及投資者關係總監葉美鈴表示，項目佔地近6萬平方呎，樓高三層，商場舖位面積由100至200平方呎的小型店舖，以至1,500至2,000平方呎的大型店舖均有提供，整個商場目前共有近50間商舖。截至今年3月，商場出租率已接近9成，租金水平介乎每平方呎42.7元至43元。

教育補習類別佔租戶一半

她指出，項目定位為民生商場，目標客群為區內住戶。現時商場租戶主要為教育及補習類別，佔整體租戶近一半，但亦不乏餐飲以及社區服務等類別。

陽光房地產財務及投資者關係總監葉美鈴。（李煥好攝）

積極增加餐飲及教育租戶 相關比例望拉高逾10%

展望將來，葉美鈴表示，商場未來將繼續增加餐飲及其他類型租戶，預計相關比例可提升約10%或以上，整體希望租戶組合更趨均衡。另外，觀乎區內漸多新樓盤落成，因此希望能講西九匯轉型為「社區＋教育＋餐飲」綜合空間，配合區內變化重新定位。

↓↓「西九匯」商場部分租戶↓↓

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陽光房地產葉美鈴：北上消費已成常態

另外，她指出，零售市場出現結構性轉變，北上消費已成為常態，但中產階層仍重視教育，因此不擔心消費模式轉變對西九匯之租戶造成影響。

商廈市場漸趨兩極化 租金偏平、買入誘因不大

針對市況，葉美玲提到，現時商廈市場逐漸兩極化，中環核心區甲級寫字樓空置率目前約11%，現開始回暖，惟九龍東甲廈空置率持續上升，令市場差異化情況增加。銀行和投資界普遍覺得租金水平偏平，買入誘因不大，所以大多選擇繼續持有，不急著進場購置物業。

2023年斥7.48億收購商場 惟租金表現略有回調

資料顯示，陽光房地產基金於2023年初斥7.48億元收購西九匯商場，而賣家為老牌家族裕泰興「太子爺」羅守輝，他持貨約十年帳面賺1.18億元。對此，葉美玲直言，2023年收購該商場時，其呎租表現勝於現時，並透露商場之租金表現較前兩年略有回調。不過她指出，基金已斥資約450萬元為該商場進行裝修，預期將有望吸引更多租戶進駐。

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