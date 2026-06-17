受惠低息及資金充裕　萊坊：今年樓價升最多一成　租金或再創新高

萊坊發表2026年香港物業市場預測，當中住宅部份，萊坊預計由於按息維持在低水平，以及市場資金充裕的情況下，今年整體住宅樓價將上升約8%至10%，而豪宅樓價則升5%至8%。



住宅租金市場方面，受資金重新配置影響、海外人才來港及子女就學需求帶動的情況下，住宅租金料將升約5%至8%，或再創歷史新高。



萊坊大中華區估價執行董事及諮詢部主管方耀明表示，截至2026年4月，香港住宅樓價已連續上升約11個月，現時每月成交量約6,600宗。受惠於內地買家回流、市場氣氛改善和供應逐步消化，一二手市場均量價齊升，其中地段優越及定價有競爭力的項目仍保持高銷售量。

料今年整體住宅成交量可達8萬宗

預計今年整體住宅成交量將7.5萬宗至8萬宗，較去年升兩成。當中一手成交佔35%，二手佔65%。整體而言，在庫存量下跌的背景下，買家入市意欲提升，加上香港具吸引力的稅制及資金自由流動的優勢，將持續推動資金流入市場，有助穩定樓市。

料今年樓價升最多一成

由於按息維持在低水平，加上市場資金充裕，預計將支持樓價繼續向好，萊坊預測2026年一般住宅樓價將上升約8%至10%。至於租賃市場，因受人才流入及非本地學生增加帶動需求，同時亦有部分跨國企業的搬遷需求支持，市場供應仍然緊張，成交以續租為主。整體租賃需求受資金重新配置至香港、海外人才來港及子女就學需求帶動，預計住宅租金將上升約5%至8%，並有機會再創歷史新高。

土地市場方面，萊坊預計2026年賣地收入將達約180億至220億元，按年上升超過1.3倍。

左起：萊坊方耀明、萊坊吳志峰、萊坊麥海倫、萊坊林嘯東、萊坊劉柏汶、萊坊劉文華

港島、九龍傳統豪宅地段定價及銷售有較強信心

另外豪宅市場方面，萊坊高級董事及住宅物業代理部主管劉文華表示，2026年香港豪宅市場表現更趨分化，購買力持續集中於地段優越、質素較高的核心豪宅項目。尤其位於港島及九龍傳統豪宅地段的高端新盤，發展商在定價及銷售策略上均展現較強信心，普遍提供較短成交期及較少付款安排彈性，反映市場對供應稀缺、位置優越的優質豪宅仍具穩健承接力。

料豪宅樓價今年升5至8%

在超高價物業市場方面，交投動力持續增強，超級豪宅的成交宗數及成交金額均錄得上升，反映高資產淨值買家對頂級住宅物業的需求依然殷切。現時樓價仍較2021年第四季的高位低6.7%，反映後市仍有進一步回升空間。

萊坊預計2026年豪宅樓價將上升5%至8%。豪宅租賃市場同樣呈現優質地段領跑的現象，山頂及港島南區的租金表現持續跑贏其他傳統豪宅地段，料整體豪宅租金升3%至5%。

淺水灣一帶為傳統豪宅區。

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