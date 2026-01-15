萊坊：去庫存壓力猷在　惟今年樓價看升5%至8%　租金升最多5%破頂

萊坊於今日（14日）公布2026年香港樓市走勢展望，指出香港住宅市場正現復甦跡象，但貨尾囤積依然是主要挑戰。該行展望，2026年住宅樓價升約5%至8%，住宅租金升3%至5%，有機會創歷史新高。萊坊亦預計，賣地收入將達到120億至150億元。



萊坊高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，發展商正積極去庫存，目前市場上依然有約1.2萬至1.3萬個單位需要消化，才有利樓價顯著上升。住宅成交量正趨穩定，現時每月成交量約5,000宗。地段優越且定價有競爭力的住宅項目，將繼續受追捧並保持高銷售量。王兆麒展望，今年整體住宅成交量達6.5萬至6.8萬宗。

正面融資環境有利市場信心。王兆麒預期將再度減息，令按揭利率跌破3%。這有助減輕買家的借貸成本，改善負擔能力，預計將逐步推高樓價，他預測，2026年一般住宅樓價將上升約5%至8%。住宅租賃需求亦因人才流入及非本地學生帶動而增加，住宅租金預計將上升3%至5%，並有機會創下歷史新高。

萊坊王兆麒表示，發展商正積極去庫存，目前市場上依然有約1.2萬至1.3萬個單位需要消化，才有利樓價顯著上升。（資料圖片）

王兆麒預期將再度減息，令按揭利率跌破3%。（資料圖片）

料今年賣地收入按年升六成

至於土地收入方面，王兆麒預計，今年賣地收入將達到120億至150億元，按年上升60%。同時，私人發展項目的補地價金額預計將反彈到80億至100億元。

王兆麒預計，今年賣地收入將達到120至150億元，按年上升60%。（資料圖片）

豪宅市場回暖 料今年樓價升約5%

豪宅市場方面，萊坊高級董事及住宅物業代理部主管劉文華表示，香港豪宅市場明顯回暖，過去數月的交易數目上升。他預計2026年豪宅進一步走強。市場復甦將由中國內地及海外買家的需求重新推動，豪宅樓價將有望上升約5%。而豪宅租賃市場，預料保持上升趨勢，租金將上升約3%至5%。

萊坊預測，豪宅樓價將有望上升約5%。（資料圖片）

港島甲廈租金料跌5%以內 中環優質寫字樓升最多8%

另外，寫字樓市場方面，萊坊執行董事及香港區商業物業服務部主管劉柏汶表示，香港島甲級寫字樓租賃市場仍然低迷，需求略有改善。租金持續進一步下跌，空置率依然高企。中環優質寫字樓租賃市場表現有改善跡象，租金跌勢終止升勢重現，而傳統中環寫字樓正面臨租賃壓力。該行預計，香港島甲級寫字樓全年租金最多下跌不超過5%，而中環優質寫字樓將在2026年錄得最多8%的正增長。

萊坊預計，香港島甲級寫字樓全年租金最多下跌不超過5%，而中環優質寫字樓將在2026年錄得最多8%的正增長。（資料圖片）

零售市場兩極化 核心街舖租金料升一成

零售物業市場方面，萊坊高級董事及商舖部主管麥海倫表示，香港零售市場正處於結構性改變，主要受電子商務增長及跨境消費模式推動。展望未來，萊坊預測至2026年，零售業租金表現將出現兩極化。核心街舖租金在奢侈品銷售復甦及新品牌偏好高曝光位置的帶動下，租金料上升5至10%；相反，受電商增長及北上消費影響較深，地區商場租金或錄得最多5%的跌幅。