萊坊：去年第三季全球住宅樓價升幅加快　按年升2.4%

萊坊發佈2025年第三季 《全球樓價指數》報告，指出2025年第三季全球住宅樓價升幅加快。該行所追蹤的55個住宅市場中，樓價按年漲幅由第二季的2.2%微升至第三季 2.4%。



萊坊認為，貨幣政策帶來正面支持，截至2025年第三季，各國央行未有加息，反而合共錄得27次淨減息，延續自去年初開始的貨幣寬鬆周期。

又指儘管名義樓價表現較強，但全球實質樓價增長仍輕微倒退，2025年第三季按年下跌 0.1%。在多個市場中，通脹繼續削弱購買力，即使政策利率下調，負擔能力仍然緊張。

央行減息、名義樓價增長上升 惟實質升幅難實現

萊坊全球研究部主管 Liam Bailey 指出，隨著央行轉向減息，名義樓價增長再次略為上升，但實質升幅仍然難以實現。若要在2026年看到更明顯的樓價升勢，決策者需在通脹持續回落的同時維持寬鬆政策。

香港去年第三季名義樓價按年微降0.8%

另據該報告資料，香港去年第三季名義樓價較上一年同期微降0.8%，不過按季表現上升1.2%。