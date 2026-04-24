萊坊：2025年全球豪宅價格平均升3.2%　惟香港較去年同期跌逾2%

萊坊發表2026年《財富報告》，指出2025年全球豪宅價格平均上升3.2%，連續第二年跑贏一般住宅市場。而亞太區於2025年錄得平均3.6%的樓價升幅，當中東京受價按年大幅上升58.5%，增幅高踞全球首位；相反，中國廣州豪宅樓價因市場氣氛疲弱而下跌12.2%。香港豪宅樓價則較去年同期回落2.1%。



萊坊國際豪宅指數（PIRI）追蹤的100個市場中，2025年全球豪宅價格平均上升3.2%，連續第二年跑贏一般住宅市場。整體而言，共有73個市場錄得按年樓價上升，而樓價表現的分化明顯擴大，強勁升幅越來越集中在部分全球城市。亞太區於2025年錄得平均3.6%的樓價升幅，但各地表現不一。

香港豪宅樓價較去年同期回落跌2%

東京受優質新建住宅需求推動下，樓價按年大幅上升58.5%，增幅高踞全球首位；相反，中國內地部分城市的樓價仍處於調整階段，廣州豪宅樓價因市場氣氛疲弱而下跌12.2%。香港豪宅樓價則較去年同期回落2.1%。

香港豪宅樓價則較去年同期回落2.1%。（萊坊提供）

受惠內地資金及人才流入 萊坊料超級豪宅旺勢延至年底

萊坊高級董事及住宅物業代理部主管劉文華表示，雖然香港豪宅樓價於年內輕微回落2.1%，但超級豪宅的交投活動明顯趨活躍。2025年第四季，香港錄得81宗成交金額達1,000萬美元或以上的交易，位列全球成交量最高的市場之一。這主要受惠於市場流動性改善、來自中國內地的財富持續流入、海外買家參與度上升，以及人才入境計劃的持續成效。多項因素共同鞏固香港作為區內及跨境資本重要門戶的地位。預計相關市場向好的氣氛將持續到今年年底。

山頂超級豪宅1 Plantation Road。

富豪趨向「短暫停留」模式 帶動全球超級豪宅租賃需求

全球豪宅市場方面，超流動性正逐漸成為影響置業模式的新趨勢。越來越多的超高凈值人士每年於傳統核心城市停留少於90日，從而帶動全球超級豪宅租賃物業的需求。

萊坊全球研究部主管Liam Bailey表示，在多個市場中，豪宅市場與整體住宅市場的距離已明顯拉開，背後主要受惠於財富創造力持續增強。儘管一般住宅市場仍面臨更廣泛的經濟壓力，但財富的快速增長正有效帶動豪宅需求，即使近期融資成本出現波動，豪宅市場仍展現出更強韌性。

他補充，愈來愈多超高凈值人士正在不同地方或國家生活與投資，家族辦公室亦積極管理稅務、生活方式及政治風險。因此，倫敦等傳統核心城市正逐步轉向「短暫停留」模式：成為商務、文化和交流的地方，而非永久居住地。

越來越多的超高凈值人士每年於傳統核心城市停留少於90日，從而帶動全球超級豪宅租賃物業的需求。（資料圖片）

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