海瑅灣累沽802伙、套現逾70億　海景戶平均每伙1355萬

由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣，近月銷情持續熾熱，項目至今累積沽出802伙，總套現金額逾70億元。6月暫沽45伙，套現逾4億元。其中海景單位平均每伙售價逾1,355萬元。



臨海單位受追捧 平均每伙逾1355萬

發展商指，項目海景單位備受追捧開盤至今以招標形式售出168個臨海單位，總金額逾22億元，平均每伙售價逾1,355萬元。

「海瑅灣」銷情持續熾熱，發展商公布項目累積沽出802伙，總套現金額逾70億元。

昨日連沽兩伙 同為兩房戶

消息指 , 海瑅灣昨日連沽兩伙，包括1B座15樓A室 , 屬海景單位，實用面積612平方呎 , 為兩房加書房間隔，以1,150.5萬元成交，呎價18,799元；另位於2B座63樓D室，實用面積558平方呎，同為兩房加書房，以988.19萬元易手，呎價17,709元。

港島東及九龍東分支家庭客佔20%

市場消息指，除了將軍澳本區客源外，海瑅灣亦吸引來自港島東及九龍東的分支家庭客，共佔約20%。有代理透露，區內國際學校林立，加上將軍澳政府合署陸續投入服務，市場需求大增，公務員背景及各地人才對康城樓盤的查詢顯著增多。

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