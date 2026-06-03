康城海瑅灣I累售758伙　套現逾66億　周六價單開賣207伙

新盤銷情持續熾熱。由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I ，自開售以來反應熱烈，累售758伙，套現逾66億元。發展商宣布加推全新一張5號價單涉及128伙，並定於本周六（6月6日）開售，當中有207伙以價單形式推出，另外61伙招標，即當日共推出268伙發售。



加推128伙 涵蓋1房至平台特色戶

信和置業執行董事田兆源表示，l海瑅灣I加推價單第五號共128伙，涵蓋9伙1房、68伙2房、43伙2房連書房及8伙首度推出的平台特色戶，實用面積323至586平方呎。扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由593.38萬至1,154.47萬元，折實呎價由16,851至20,168元。

康城海瑅灣I自開售以來累售758伙，套現逾66億元。

入場單位593萬起 最低呎價約1.68萬

是次加推單位中，入場門檻最低為1A座6樓E室，實用面積323平方呎，屬1房間隔，連54呎平台，折實售價593.38萬元，折實呎價18,371元。呎價最低則為1B座7樓D室，實用面積463平方呎，屬2房間隔，折實價780.21萬元，折實呎價16,851元。

最高售價1154萬 最高呎價突破2萬關

售價最高單位為1B座71樓C室，實用面積586平方呎，屬2房連書房間隔，折實價1,154.47萬元，折實呎價19,701元。而最高呎價單位為1B座71樓B室，實用面積455平方呎，屬2房間隔，折實價917.66萬元，折實呎價20,168元。

海瑅灣I早前銷售情況。

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