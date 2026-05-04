「五一」黃金周錄106宗新盤成交　康城海瑅灣I累沽23伙、套現2億

過去三日「五一」黃金周假期（5月1日至3日）錄約106宗成交，至於單計周六、日兩天則錄61宗成交，按周升42%。當中將軍澳日出康城海瑅灣I 過去三日累沽23伙，套現逾1.95億元。另啟德海灣系列亦在三日內累沽出17伙，套現逾1.37億元。



海瑅灣I 三日累沽23伙 套現逾1.95億

由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，過去三日累沽23伙，套現逾1.95億元。當中三日成交價及呎價最高單位為2B座66樓A單位，實用面積775平方呎，間隔為三房連套房及工作間，成交價逾1,691萬元，呎價21,823元。發展商表示，項目一個多月速售679伙，套現逾59億元。

將軍澳日出康城。

啟德海灣三日累沽17伙 套現逾1.37億

由嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展的啟德海灣系列，過去3日長假期累沽出17伙，套現逾1.37億元，當中包括7伙兩房及10伙一房單位。其中包括第1C 座27樓B單位，實用面積486平方呎，屬兩房間隔，以1,169.9萬元沽出，呎價24,072元。

啟德海灣。

MIAMI QUAY、DOUBLE COAST 沽6伙 套現逾6530萬

由會德豐地產及其他發展商合力發展的 MIAMI QUAY及DOUBLE COAST 合共沽6伙，套現逾6,530萬元。當中最貴一伙為DOUBLE COAST I 第3座36樓B室，屬三房套連開放式廚房間隔，實用面積627平方呎，以1,404.4萬元沽出，呎價22,399元。

海德園單日連沽四伙 套現逾3500萬

太古地產 (1972) 旗下柴灣海德園單日連沽四宗，套現逾3,500萬元，當中戶型涵蓋一房、兩房連開放式廚房及兩房一套房戶型，實用面積由約437平方呎至573平方呎，成交價由約722萬元至1,136萬元，折合呎價由約15,907元至19,824元。

柴灣海德園。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。