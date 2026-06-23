老牌廠家恒天立信創辦人次子入市　近2億買峻譽．渣甸山中層兩伙

市場再錄豪客入市個案。專營染整機械製造、不鏽鋼鑄造及供應的中國恒天立信國際有限公司（0641）創辦人方壽林次子方國忠，在6月初共擲1.955億買渣甸山大坑道豪宅峻譽‧渣甸山兩伙中層四房雙套單位，呎價5.7萬至5.8萬元。



峻譽．渣甸山中層兩伙1.955億沽

資料指，是次成交為峻譽．渣甸山1座中層A室及B室，實用面積分別為1,679平方呎及1,684平方呎，同屬四房雙套間隔，配備私人升降機大堂，在6月初各以9,800萬元及9,750萬元，各連兩個車位沽出，呎價分別為58,368元及57,898元。

新買家為「立信工業」創辦人次子方國忠

至於新買家為方國忠（FONG KWOK CHUNG BILLY），與紡織染整機械製造企業「立信工業」，現稱中國恒天立信國際有限公司（0641）的創辦人兼永遠榮譽主席方壽林次子同名，料為同一人。

中國恒天立信國際有限公司（0641）主要經營範圍為染整機械製造、不鏽鋼鑄造及不鏽鋼供應鏈兩大業務板塊。

主要經營染整機械製造、不鏽鋼鑄造及供應

中國恆天立信國際有限公司（0641）主要經營範圍為染整機械製造、不鏽鋼鑄造及不鏽鋼供應鏈兩大業務板塊。為客戶提供前處理、染色及後整理的全流程「一站式」設備及服務解決方案。產品暢銷亞洲、歐洲、美洲及非洲等地區，全球擁有超過9,000家客戶。

至於，不銹鋼供應鏈業務，主要經營捲片、鋼片、鋼板、鋼管、扁鋼、角鋼等優質不銹鋼材料，已發展成為國際知名的不銹鋼材料供應商。

渣甸山大坑道豪宅峻譽‧渣甸山。

渣甸山大坑道豪宅峻譽‧渣甸山。

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