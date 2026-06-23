前發展商高層范統2380萬沽貝沙灣兩房　15年獲賺792萬離場

二手樓市回暖，資深投資者、前百利保集團前執行董事兼首席營運官范統沽貨，最新以2,380萬元沽出薄扶林貝沙灣兩房，持貨15年轉手獲利792萬元或50%離場。



薄扶林貝沙灣兩房2380萬沽

資料指，是次成交為薄扶林貝沙灣2期1座高層B室，實用面積908平方呎，屬兩房間隔，在今年6月以2,380萬元沽出，呎價26,211元。新買家以聯名方式買入，分別姓符（FU ）及黎（LAI ）。

新買家為前發展商高層范統

至於，原單位以「君益發展有限公司」名義在2011年以1,588萬元購入，其公司董事為資深投資者、前百利保集團前執行董事兼首席營運官范統等相關人士，據知單位一直以4.6萬元收租，持貨至今15年，是次轉手獲利792萬元，單位期內升值約50%。

薄扶林貝沙灣。

前百利保集團前執行董事兼首席營運官范統。

八個月共斥資4580萬兩度入市 涉貝沙灣、樂陶苑

而事實上，范統為資深投資者早於1996年至1997年期間表現極為活躍，曾以確認人身份（俗稱摸貨）促成多宗買賣，其中獲利甚豐。

而近期他在樓市亦轉趨活躍，如在今年5月以2,200萬元買入貝沙灣2期南岸1座中層B室的海景兩房，實用面積900平方呎，呎價約24,444元。另又在2025年10月擲2,380萬元購入跑馬地樂陶苑C座高層7室，實用面積1,116平方呎，呎價約21,326元。

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