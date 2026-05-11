前發展商高層范統2200萬增持貝沙灣　八個月共斥資4580萬兩度入市

二手樓市回暖，有地產界名人入市買樓。資深投資者、前百利保集團前執行董事兼首席營運官范統，日前斥資2,200萬元買入貝沙灣一伙兩房戶。值得留意，范統於去年10月已斥資2,380萬元購入跑馬地樂陶苑一伙高層戶，意味他在過去8個月合共斥資4,580萬元買入兩伙住宅物業。



中原地產西半山首席營業董事李巍表示，上述成交個案為貝沙灣2期南岸1座中層B室，實用面積900平方呎，採兩房間隔，享開揚海景，成交價為2,200萬元，折合實用呎價約24,444元。

據悉，原業主於2005年以900萬元購入單位，持貨約21年，是次轉手帳面獲利達1,300萬元，單位期內升值逾1.4倍。

資深投資者、前百利保集團前執行董事兼首席營運官范統。

范統早年多次透過摸貨獲利

新買家為資深物業投資者范統，他早於1996年至1997年期間表現極為活躍，曾以確認人身份（俗稱摸貨）促成多宗買賣，獲利甚豐。雖然其後一度沉寂，但近期顯然已再度發力、頻頻主動出擊，如去年10月便曾斥資2,380萬元購入跑馬地樂陶苑C座高層7室，實用面積1,116平方呎，呎價約21,326元。

2011年斥1588萬買入貝沙灣同座高層

資料顯示，范氏早於2011年曾以1,588萬元購入貝沙灣同座高層B室，據悉，近期已有買家開價2,400萬元洽購該單位，較買入價升逾五成，但范氏有感於近期樓市氣氛火熱，入市動力強勁，加上一直鍾情貝沙灣的長線保值潛力，故偏向惜售，拒絕套現，更決定趁樓價全面回升，主動出擊再度入市增持。

貝沙灣。

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