百利保前董事范統出手！2380萬掃跑馬地樂陶苑三房　平同類158萬

市況逐漸回穩，再錄名人二手成交個案。百利保（0617）前執行董事兼首席運營官范統及其相關人士，新近斥2,380萬元連車位購入跑馬地樂陶苑一伙三房單位，呎價21,326元，較屋苑兩年前成交的同類單位平158萬元。



市場消息指，涉及單位為樂陶苑C座高層7室，實用面積1,116平方呎，採三房間隔。該單位原本開價2,450萬元連車位放售，惟一直未獲承接。最終業主減價70萬元或2.9%，以2,380萬元沽出單位，呎價21,326元。

樂陶苑C座高層7室，實用面積1,116平方呎，採三房間隔。(鄧詠中攝)

買家料為百利保范統 較同類單位平158萬

據悉，新買家以范統（FAN TUNG DONALD）等姓名作登記，與百利保集團前執行董事兼首席營運官范統的中英文名字相同，料為同一人。

另參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及一伙同座高層7室單位，面積間隔相同，於2024年1月以2,538萬元沽出，呎價22,742元。意味范統及其相關人士此次入市，成交價較屋苑近兩年前的同類單位平158萬元或約6.2%。

至於原業主於2009年以1,450萬元購入單位，現帳面獲利930萬元或64%。